El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más notablemente en las horas centrales del día, cuando el sol pueda asomarse entre las nubes.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 47% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avanza el día, la temperatura se estabilizará, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia constante de nubes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, Silleda disfrutará de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y que, si planean salir, consideren llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. La combinación de nubes altas y viento suave creará un ambiente agradable, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades diarias.

El tiempo en otros municipios

El 17 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo brumosa, especialmente en las primeras horas. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con un ligero aumento en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán presentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.