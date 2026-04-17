El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 75% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos serán moderados, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 10:00 y las 12:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque las nubes altas pueden dificultar la vista del sol en algunos momentos. Sin embargo, se espera que el sol asome en intervalos, especialmente durante la tarde, lo que podría ofrecer momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento moderado. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, con temperaturas agradables en las horas centrales, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El 17 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.