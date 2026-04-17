El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada, con una ligera variación hacia la noche, cuando se espera que las nubes continúen, aunque con una posible disminución en su densidad.

Las temperaturas en la localidad oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto más alto en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17°C hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 94% al amanecer. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 12 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco, aunque con la presencia constante de nubes en el cielo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día sin interrupciones climáticas.

En resumen, Salvaterra de Miño experimentará un día nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, As Neves se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al paisaje, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el tiempo.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá ligeramente afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esta condición mejore conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 22:00 horas, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas seguirán siendo la característica principal del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.