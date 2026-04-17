El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 22:00 horas, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas seguirán siendo la característica principal del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Alcanza su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% en la madrugada y descendiendo lentamente a un 54% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a las bajas temperaturas matutinas.

El viento soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde, pero frescas por la mañana y al caer la noche. Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada, con una ligera variación hacia la noche, cuando se espera que las nubes continúen, aunque con una posible disminución en su densidad.

El 17 de abril de 2026, Tui se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán durante todo el día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.