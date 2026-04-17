El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, comenzando con una temperatura de 11 grados a las 00:00 horas, que descenderá ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, alcanzando su punto más bajo a las 03:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y aumentando hasta un 88% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el día progrese, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a partir de las 14:00 horas, y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y luego del suroeste, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más ventosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Ribadumia disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo.

El orto se producirá a las 07:50 horas y el ocaso a las 21:19 horas, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Cambados se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y aunque no se prevén precipitaciones, la atmósfera se sentirá húmeda, con una humedad relativa que oscilará entre el 61% y el 89% a lo largo del día.

El 17 de abril de 2026, Meis se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas del día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Hoy, 17 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.