El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 54% y el 70% durante la tarde y la noche. Esto puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los residentes de Redondela disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvia.

El viento soplará de manera constante desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y apacible.

El orto se producirá a las 07:50, brindando luz natural a los habitantes de Redondela, mientras que el ocaso se espera para las 21:18, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Redondela será fresco, nublado y seco, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

El 17 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.