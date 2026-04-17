El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 21 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día fresco por la mañana, que se tornará más cálido a medida que avance el día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se volverá más confortable a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, el viento será constante, lo que contribuirá a la dispersión de las nubes altas, aunque no se espera que se despeje completamente el cielo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los habitantes de Pontevedra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

El amanecer se producirá a las 07:50 y el ocaso será a las 21:18, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar durante el día. Este largo periodo de luz diurna, combinado con las temperaturas agradables de la tarde, hará que sea un día ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente nublado, fresco por la mañana y cálido por la tarde, con condiciones ideales para disfrutar del entorno natural sin la preocupación de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El 17 de abril de 2026, Barro se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas del día. Esto sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.