El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos haya claros que permitan disfrutar de la luz solar. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un ambiente seco y estable.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 60% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor. La combinación de viento y temperaturas más altas podría hacer que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la exposición solar.

No se prevén lluvias en la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la nubosidad podría cambiar en las horas posteriores. En resumen, Pontecesures vivirá un día agradable, con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque nublado, permitirá disfrutar de momentos de sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Catoira se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y 12 grados a las 11:00.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados en la madrugada, descendiendo a 9 grados a primera hora del día y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.