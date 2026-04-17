El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá ligeramente afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esta condición mejore conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 92% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas centrales de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 19:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de chubascos.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas centrales de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y luego del oeste, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente, especialmente en las horas más cálidas. A primera hora, se registrarán vientos suaves de 3 km/h, aumentando gradualmente en intensidad a medida que avanza el día.

Los momentos más frescos se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán a 15 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:17, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Ponteareas vivirá un día primaveral, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera brumosa en las primeras horas, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe, dejando paso a un cielo nublado que persistirá hasta la noche.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 22:00 horas, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas seguirán siendo la característica principal del día.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada, con una ligera variación hacia la noche, cuando se espera que las nubes continúen, aunque con una posible disminución en su densidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.