El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 8 grados entre las 02:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 20 grados hacia las 16:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 18 grados a las 19:00 y 16 grados a las 21:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 54% a las 15:00. Sin embargo, hacia la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 88% a las 23:00, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando la dirección del viento del este y del noreste. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 16:00, con velocidades de hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa. La combinación de nubes altas y temperaturas agradables hará que el día sea ideal para paseos y actividades en familia. Sin embargo, se aconseja estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la alta humedad podría traer consigo cambios en las condiciones atmosféricas en los próximos días.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

El 17 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.