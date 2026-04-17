El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Alcanza su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 17:00 horas y bajando a 12 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% a primera hora y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento puede aportar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas de Poio, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La salida del sol se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso será a las 21:18, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A pesar de la falta de sol, la jornada será adecuada para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ambiente fresco y nublado. En resumen, se anticipa un día tranquilo en Poio, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El 17 de abril de 2026, Meis se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas del día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Hoy, 17 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 21 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día fresco por la mañana, que se tornará más cálido a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.