El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 58% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, el tiempo se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 9 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 07:49, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:17, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin riesgo de lluvia, aunque se recomienda abrigarse un poco debido a la humedad y las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera brumosa en las primeras horas, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe, dejando paso a un cielo nublado que persistirá hasta la noche.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día.

El 17 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.