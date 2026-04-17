El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se registren 14 grados, aunque las mínimas se mantendrán en torno a los 8 grados durante la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% a las 00:00 horas y alcanzando picos de hasta el 85% en las primeras horas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos durante todo el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, Oia disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

El orto se producirá a las 07:51, brindando una hermosa luz matutina que, aunque será filtrada por las nubes, ofrecerá un espectáculo visual interesante. El ocaso, por su parte, se espera a las 21:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz, aunque con un cielo cubierto.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con vientos moderados que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.