El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta la noche, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 14:00, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. La sensación térmica será moderada, con un leve descenso en la temperatura hacia la noche, donde se espera que baje a 13 grados a las 23:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 90% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del este a una velocidad de 4 km/h, aumentando ligeramente a 5 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h desde el oeste. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto permitirá que los residentes de O Rosal disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden bajar considerablemente al caer la noche.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso será a las 21:18, brindando un día con una buena cantidad de luz solar, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad del sol. En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se registren 14 grados, aunque las mínimas se mantendrán en torno a los 8 grados durante la mañana.

El 17 de abril de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.