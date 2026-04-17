El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 17 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. Las condiciones de cielo nublado persistirán, y se espera que la visibilidad sea buena, aunque la presencia de nubes altas puede afectar la percepción del sol.

El orto se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso se espera para las 21:18, lo que proporcionará un día relativamente largo. En general, se recomienda a los habitantes de O Porriño que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y que estén preparados para un ambiente fresco y nublado. No se prevén actividades al aire libre que requieran condiciones climáticas ideales, pero el día puede ser propicio para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos bajo las nubes.

El tiempo en otros municipios

El 17 de abril de 2026, Mos experimentará un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 22:00 horas, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas seguirán siendo la característica principal del día.

El 17 de abril de 2026, Tui se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán durante todo el día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.