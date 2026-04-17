El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 63% y el 93%. Esta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los valores de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en O Grove durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento soplará con moderada intensidad, predominando del norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas más activas del día. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 5 y 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la costa gallega, aunque el sol no será un protagonista en el cielo.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre con una chaqueta a mano para combatir el fresco ambiente que caracterizará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.