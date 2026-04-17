El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Nigrán se presentará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 4 y 5 de la mañana, alcanzando los 11 grados hacia las 10 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados en la tarde, alrededor de las 3 y 4, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

La salida del sol se producirá a las 07:51, y el ocaso tendrá lugar a las 21:18, lo que nos brindará un día largo y luminoso, aunque con un cielo cubierto que limitará la cantidad de luz solar directa. A pesar de la falta de sol, la jornada será ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura de la mañana y la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

En resumen, Nigrán experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre, aunque con la precaución de abrigarse un poco en las horas más frías.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.