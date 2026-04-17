El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Mos experimentará un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% a medianoche y descendiendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 19:00 horas y bajando a 12 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando el viento del noroeste alcanzará su máxima velocidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las áreas expuestas.

No se anticipa precipitación durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

El amanecer se producirá a las 07:50 horas y el ocaso a las 21:18 horas, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que el sol se ponga, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una jornada fresca y nublada, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.