El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% a medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frescura. A medida que la temperatura aumenta, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de menor temperatura.

Los momentos más soleados del día se concentrarán en las horas centrales, aunque la presencia constante de nubes altas puede limitar la cantidad de luz solar directa. A pesar de esto, se espera que la visibilidad sea buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Moraña.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.