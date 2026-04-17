El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera brumosa en las primeras horas, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe, dejando paso a un cielo nublado que persistirá hasta la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y los 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 2:00 y 3:00 de la mañana, alcanzando los 10 grados a las 9:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados a las 4:00 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia las 6:00 de la tarde y 19 grados a las 7:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 90% a las 00:00 y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 63% a las 12:00 y bajando a un 49% hacia las 3:00 de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h entre las 3:00 y las 4:00. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.