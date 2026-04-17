El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la sensación de calor en las horas más cálidas del día, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero se espera que la visibilidad se mantenga buena, sin la presencia de bruma o niebla que pueda afectar la vista. La puesta de sol se producirá a las 21:18, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, sin la preocupación de lluvias. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que sea un día placentero para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.