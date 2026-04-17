El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 17 de abril de 2026, Meis se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas del día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 9 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 14:00 y 15:00 horas, y un máximo de 19 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 18 grados a las 18:00 y 20:00 horas, y cerrando el día con 16 grados a las 21:00 horas.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 55% hacia la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la sensación de calor será más notable.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 4 km/h en la madrugada y aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en combinación con las temperaturas más cálidas.
La salida del sol está programada para las 07:50 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:19 horas, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso, ideal para actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Meis para el 17 de abril de 2026 será mayormente nublado, sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.
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