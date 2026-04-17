El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 60% y el 70% durante la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación térmica más fresca de lo habitual, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Meaño. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Este viento moderado puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan más bajas, especialmente en zonas expuestas.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 21:19, marcando el final de una jornada que, aunque nublada, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:50, dando inicio a un día que, a pesar de la falta de sol, promete ser tranquilo y sin complicaciones meteorológicas. En resumen, hoy en Meaño se presentará un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en la naturaleza, siempre con una chaqueta a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.