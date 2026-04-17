El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 71% al final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Marín durante el día de hoy. Las condiciones serán secas, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En resumen, Marín experimentará un día nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de nubes altas y un viento suave hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura de la mañana y la tarde. Los habitantes de Marín pueden disfrutar de un día tranquilo, con la posibilidad de que el tiempo mejore hacia el final de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.