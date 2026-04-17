El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana. A medida que avance la tarde, la humedad se situará en torno al 54% a las 17:00 horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más templado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al exterior, ya que puede influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque la visibilidad de los colores del ocaso podría verse limitada.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, con un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas variables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.