El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes y visitantes de la isla podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 86% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, pero permaneciendo en niveles cómodos para la actividad al aire libre. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Desde la mañana, el viento soplará principalmente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este y noreste, con rachas que pueden llegar a los 16 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente para aquellos que se encuentren en la costa o realizando actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso será a las 21:20, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso. La combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones sugiere que, aunque el sol no brillará con todo su esplendor, la luz del día será suficiente para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa. En resumen, se prevé un día tranquilo y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.