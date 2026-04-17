El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance la mañana, se alcanzarán los 11 grados, y durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 16 grados. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% a primera hora y alcanzando picos del 85% en la mañana. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte y noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se anticipan vientos de 7 km/h, aumentando a 14 km/h en las horas centrales. Por la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas. Este viento fresco ayudará a moderar la sensación térmica, aunque la combinación de humedad y temperatura puede hacer que se sienta más cálido de lo que realmente es.

La salida del sol está programada para las 07:52, mientras que el ocaso se producirá a las 21:18, lo que proporcionará un día largo y luminoso, a pesar de la cobertura nubosa. Los habitantes de A Guarda pueden disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se preparen para las condiciones de viento y la alta humedad. En resumen, se prevé un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, con la certeza de que no habrá lluvias que interrumpan los planes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.