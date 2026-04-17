El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 78% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede dar lugar a una sensación de frescor, especialmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican que no habrá lluvias a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de Gondomar.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la claridad del cielo en algunos momentos. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El orto se producirá a las 07:51, brindando a los habitantes de Gondomar la oportunidad de comenzar el día con luz natural. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:18, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna. En resumen, el 17 de abril será un día fresco y nublado en Gondomar, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.