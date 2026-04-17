El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 62% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la calidez del sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Forcarei podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 5 a 9 km/h, que se irán intensificando a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. En general, el viento será moderado, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h en las horas más cálidas.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la tarde y bajando a 10 grados por la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 98% hacia la medianoche, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:18, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar del tiempo primaveral. En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, fresco y seco, con temperaturas que invitan a disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que acompañará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.