El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 41% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia a lo largo de todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 14 km/h en las horas de la tarde. Esta variación en la dirección del viento puede aportar un ligero alivio a las temperaturas, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de nubes altas y una brisa suave hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde. La jornada se desarrollará sin contratiempos meteorológicos significativos, permitiendo a los habitantes disfrutar de un día tranquilo y apacible.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.