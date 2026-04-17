El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados en la madrugada, descendiendo a 9 grados a primera hora del día y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas, donde se registrará un 100% de humedad. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas de la mañana, antes de que las temperaturas comiencen a subir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Cuntis durante el día de hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

El orto se producirá a las 07:49, mientras que el ocaso está previsto para las 21:18, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Cuntis experimentará un día nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un día tranquilo y seco, aunque con una atmósfera fresca y húmeda en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.