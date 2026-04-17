El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Catoira se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y 12 grados a las 11:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% a la medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 70% al mediodía y bajando a un 63% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

El viento será otro factor a considerar. Desde la medianoche, se registrará una brisa moderada proveniente del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h hacia las 22:00 horas. Esta variación en la velocidad del viento podría generar momentos de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Catoira experimentará un día nublado con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.