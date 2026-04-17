El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, comenzando con temperaturas frescas que rondan los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas siguientes. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable entre 7 y 9 grados, alcanzando un máximo de 11 grados hacia las 10:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un pico de 20 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en A Cañiza durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de tormentas o lluvias que puedan afectar los planes.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando de direcciones variables como el norte y el noroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que el día avanza hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:17, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y condiciones secas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 8 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.