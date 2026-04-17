El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar una sensación de opacidad en el cielo. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, aunque en algunos momentos se podrán observar claros, especialmente durante las horas de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se espera un día fresco, con valores que oscilarán entre los 8 y los 17 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados a las 8:00 horas. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde, alrededor de las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde y entrar la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 13 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 94% en las primeras horas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h desde el noroeste. Este viento podría aportar un ligero alivio a las temperaturas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Cangas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas frescas y el viento moderado.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso tendrá lugar a las 21:19, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. En resumen, el 17 de abril en Cangas se presentará como un día fresco y nublado, sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.