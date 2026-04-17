El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Cambados se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y aunque no se prevén precipitaciones, la atmósfera se sentirá húmeda, con una humedad relativa que oscilará entre el 61% y el 89% a lo largo del día.

Las temperaturas serán frescas, comenzando con 11 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 17 grados por la tarde y bajando a 14 grados al caer la noche. Este rango térmico sugiere que será un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina y nocturna.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, se prevén rachas más intensas, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, las direcciones del viento cambiarán, predominando el viento del oeste y noroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Cambados disfruten de un día seco, propicio para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol, lo que podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de la localidad, con la tranquilidad de que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.