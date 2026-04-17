El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las horas más tempranas, aunque se espera que esta disminuya conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 44% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la sensación térmica se tornará más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alta humedad puede contribuir a la percepción de un ambiente más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h hacia el mediodía. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte y su velocidad alcance hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:18, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá precipitaciones. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave hará que la jornada sea placentera para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.