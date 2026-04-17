El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta un poco más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Durante el mediodía, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en el ambiente. Sin embargo, por la tarde, se espera que la dirección del viento cambie a oeste, manteniendo velocidades similares.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las hermosas vistas que ofrece la costa gallega.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. Las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente cautivador.

En resumen, el 17 de abril en Bueu se presenta como un día fresco y nublado, sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con una chaqueta a mano para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.