El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Barro se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas del día. Esto sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% a medianoche y alcanzando un máximo del 97% en las horas más tempranas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Las velocidades del viento serán más suaves en la mañana, aumentando a medida que el día avanza, especialmente entre las 16:00 y 18:00 horas, cuando se registrarán las rachas más fuertes.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:18, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un cielo despejado, como paseos o visitas a lugares cubiertos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.