El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las nubes que cubrirán el cielo.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 68% y el 92% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, los habitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías con el viento.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la costa gallega. El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 21:18, brindando una jornada con una duración de luz solar considerable, ideal para paseos al atardecer.

En resumen, Baiona experimentará un día de nubes altas, temperaturas frescas y un viento moderado del este. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre teniendo en cuenta la frescura que puede aportar el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.