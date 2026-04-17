El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de abril de 2026, As Neves se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al paisaje, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el tiempo.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 22 grados a las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00 horas.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% a la medianoche y disminuyendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 46% en las horas más cálidas. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más agradable a medida que el sol se eleve.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 16:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.
Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede moderar la sensación de calor, haciendo que el tiempo sea más soportable para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 21:17 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de la primavera en As Neves.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.
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