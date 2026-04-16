El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar de la belleza de la naturaleza, aunque con un toque de precaución debido a la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 66% y el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será del 45% entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 65% en este mismo intervalo, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado de solo 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes puede afectar la claridad del cielo. Los amaneceres y atardeceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:52 y el ocaso a las 21:18, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena disfrutar.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un abrigo ligero y estar preparados para posibles cambios en el tiempo. Aunque las lluvias no serán intensas, un paraguas podría ser útil durante las horas de mayor nubosidad. En resumen, un día típico de primavera en Vilanova de Arousa, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor, invitando a los habitantes y visitantes a disfrutar de su entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.