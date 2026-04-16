El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 45% de lluvia escasa entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 65% en el periodo de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para mojarse si planean salir. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, pero la posibilidad de que se produzcan chubascos no debe ser subestimada.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones del viento podrían ser más notorias en áreas abiertas o costeras, donde se recomienda tener precaución.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 21:18, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el cielo.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se espera un día fresco y mayormente cubierto, con probabilidades de lluvia ligera, especialmente por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, no olvidar el paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.