El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada y hasta media mañana, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas más tempranas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la bruma se irá disipando, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada hará que el tiempo sea agradable, aunque se recomienda precaución para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente en las zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidades de lluvias ligeras en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque se espera que no se registren acumulaciones significativas. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin indicios de tormentas a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá nuevamente, con un aumento en la nubosidad y temperaturas que descenderán a 12 grados . La niebla podría regresar, especialmente en las horas más tardías, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 21:17, marcando el final de un día que, aunque comenzó con brumas, se transformará en una jornada agradable y templada en Vilaboa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.