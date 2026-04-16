El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada y hasta media mañana, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas más tempranas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la bruma se irá disipando, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales.
A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada hará que el tiempo sea agradable, aunque se recomienda precaución para aquellos que son sensibles a la humedad.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente en las zonas abiertas.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidades de lluvias ligeras en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque se espera que no se registren acumulaciones significativas. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin indicios de tormentas a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.
A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá nuevamente, con un aumento en la nubosidad y temperaturas que descenderán a 12 grados . La niebla podría regresar, especialmente en las horas más tardías, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 21:17, marcando el final de un día que, aunque comenzó con brumas, se transformará en una jornada agradable y templada en Vilaboa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- Vigo recibirá a los reyes Felipe y Letizia a finales de mayo por el Día de las Fuerzas Armadas, con seis jornadas de celebración
- Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre
- El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
- Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
- Condenan a una mujer por violencia doméstica contra su marido en Cangas
- Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»