El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay una probabilidad del 25% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Por la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad moderada.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.