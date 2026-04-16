El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un estado de cielo que se describe como "cubierto" en la mayoría de los periodos. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas también hagan su aparición, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, que irán aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 63% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la sensación de calor, aunque también puede hacer que la percepción de la temperatura sea un poco más fresca.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la claridad del cielo. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura nubosa, pero aún así, se podrán disfrutar momentos agradables al aire libre, especialmente en las horas intermedias del día.

En resumen, Vigo experimentará un día nublado y templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la alta humedad. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.