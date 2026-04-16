El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el cielo, con una probabilidad de precipitación del 30% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que las lluvias sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 13°C en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 12°C durante la mañana. A medida que el día progrese, se anticipa un leve aumento, alcanzando hasta 19°C en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 52% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos serán moderados, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas breves aclaraciones en la tarde, pero en general, la nubosidad será la característica principal. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la bruma en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.