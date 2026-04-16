El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados en las horas centrales, aunque se espera que descienda nuevamente hacia la tarde y la noche.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 57% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa en Tui. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 15% entre las 02:00 y las 08:00, pero a partir de entonces, la probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que el día se desarrollará sin lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Tui.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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