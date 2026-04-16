El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en las horas centrales del día. Este ligero aumento en la temperatura puede proporcionar un respiro del frío matutino, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 57% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en los momentos de mayor intensidad.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 35% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que sugiere que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día mayormente seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la tarde.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento moderado. A pesar de la alta humedad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas significativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.