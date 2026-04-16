El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un estado de "Cubierto" hasta las 2 de la mañana. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más intensa.

La temperatura durante el día oscilará entre los 10 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que los residentes de Soutomaior pueden disfrutar de un día tranquilo sin preocupaciones por fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad se verá afectada en algunos momentos por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, pero se espera que mejore a medida que avance el día.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de vientos más fuertes en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.