El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 83% y el 87%.

Durante la mañana, se espera que el cielo continúe con un predominio de nubes altas, aunque sin probabilidad de precipitaciones. La bruma que se ha registrado en las primeras horas del día dará paso a un ambiente más despejado, aunque las nubes volverán a aparecer en la tarde. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. A pesar de la brisa, no se anticipan tormentas ni condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 87% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto. La ausencia de precipitaciones y la brisa moderada permitirán que los habitantes y visitantes de la localidad disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas descenderán y la brisa puede hacer que se sienta más fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.